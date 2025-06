De bonnes performances sur les serveurs IA et les solutions de cloud hybride ont permis à HPE de dépasser les attentes sur son deuxième trimestre fiscal 2025, clos fin avril. Le groupe a publié un chiffre d’affaires de 7,6 Md$, en hausse de 6% sur un an. Il accuse une perte de 1,05 Md$, principalement liée à une dépréciation de survaleurs de 1,3 Md$. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) ressort à 38 cents contre 42 cents un an plus tôt. Les analystes visaient bien moins haut, tablant sur un BPA de 33 cents et un chiffre d’affaires de 7,45 Md$.

Dans le détail des activités, les revenus des serveurs ont progressé de 6% à 4,1 Md$. L’activité Intelligent Edge, qui regroupe les activités réseau et sécurité, a enregistré une hausse de 7% à 1,2 Md$ et le segment Cloud hybride de 13% à 1,5 Md$. Seuls les services financiers reculent de 1,3% à 856 M$.

HPE a également déclaré un chiffre d’affaires de 1 Md$ dans le domaine de l’IA au cours du trimestre, contre 900 M$ au même trimestre de l’année précédente. Ce montant inclut les serveurs d’IA avec GPU et les solutions d’IA en cloud privé, notamment la solution de virtualisation VM Essentials, alternative à VMware. Le carnet de commandes IA s’élevait à 3,2 Md$ à la fin du trimestre, en hausse de 100 M$ par rapport au premier trimestre.

Pour le trimestre en cours HPE prévoit un chiffre d’affaires entre 8,2 et 8,5 Md$ et un BPA entre 40 et 45 cents. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le groupe a resserré ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel à 7 % à 9 %, alors qu’il prévoyait auparavant une croissance de 7 % à 11 %. Pour le BPA, le bas de la fourchette est relevé 1,78$ contre 1,70$ précédemment pour un haut inchangé à 1,90$.

« Nous continuons à naviguer dans un paysage macroéconomique et géopolitique complexe et nous restons prêts à prendre des mesures supplémentaires au cours du second semestre de l’année pour atteindre nos objectifs pour l’exercice 2025 », a déclaré la directrice financière Marie Myers lors de la conférence téléphonique avec les analystes.

Lors des résultats du premier trimestre, HPE avait annoncé un programme de réduction des coûts visant à économiser 350 millions de dollars d’ici 2027 et la suppression de 5% de ses effectifs, soit 2500 licenciements.