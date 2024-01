HPE pourrait à nouveau rabattre les cartes dans le monde du réseau en s’emparant de Juniper Networks, l’un des grands rivaux du leader Cisco. Selon des sources concordantes du Wall Street Journal et de Reuters, le géant informatique serait en pourparlers avancés et pourrait annoncer un accord dès cette semaine.

L’opération, qui est évaluée à 13 milliards de dollars, représenterait une prime d’environ 35 % par rapport à la capitalisation boursière de Juniper Networks avant la publication des premières rumeurs. Elle serait aussi la plus importante acquisition de HPE depuis sa scission avec HP, bien supérieure à celle d’Aruba Networks en 2015 pour 2,7 milliards de dollars.

Si elle se concrétise, l’acquisition permettrait à HPE de concurrencer plus frontalement Cisco, avec le riche portfolio de Juniper. Ce dernier englobe le routage et la communication, les réseaux sans fil, la sécurité réseau, les réseaux définis par logiciel (SDN) et le segment de la gestion du réseau basée sur l’IA, un domaine émergent mais sur lequel Juniper est en pointe avec sa plateforme Mist AI.

La précédente acquisition d’Aruba a été un succès pour HPE, qui a fait passer ses revenus de 729 M$ au moment de l’acquisition à 5,2 Md$ sur l’exercice 2023. Cette activité réseau a représenté 8% des revenus globaux de HPE l’an dernier mais 39% de son bénéfice d’exploitation.

« Pour catalyser la croissance, s’aligner sur Juniper pourrait s’avérer stratégique. La filiale réseau de HPE, Aruba Networks, compléterait les robustes services SD-WAN, cloud et IA de Juniper, améliorant potentiellement l’offre de marché de HPE et son avantage concurrentiel en matière de réseau », commente Sanchit Vir Gogia, analyste en chef de Greyhound, cité par Networkworld.

Selon le Wall Street Journal, ce sont bien les activités de Juniper dans l’intelligence artificielle qui intéressent le plus HPE. Ce qui est logique au moment où sa stratégie s’oriente de plus en plus sur la mise en œuvre d’un large spectre d’applications d’IA, pour lesquelles les technologies de mises en réseau sont de plus en plus critiques et porteuses de valeur.