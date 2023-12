29 novembre au 1er décembre, HPE a multiplié les annonces autour de l’intelligence artificielle. De fait, l’IA et son corolaire le calcul haute performance apparaissent de plus en plus comme les planches de salut du constructeur avec ses offre de cloud privé Greenlake et ses activités réseau et sécurité.

Confronté à un effondrement de ses ventes de serveurs (-30% sur le trimestre clos le 31 octobre à 2,6 Md$) et de stockage (-12% à 1,11 Md$), HPE voit en revanche ses ventes de solutions d’intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC) exploser (+37% à 1,18 Md$).

À Discover donc – qui a renoué avec les étiages d’avant la crise Covid en termes de fréquentation avec une soixantaine de partenaires et plus de 150 clients français ayant fait le déplacement – HPE a notamment présenté une plateforme d’intelligence artificielle full stack clé en main, venant s’intégrer dans Greenlake.

Cette plateforme, orientée Edge, centrée sur la donnée et native cloud, embarque tous les logiciels nécessaires pour entraîner des intelligences artificielles de type LLM (grands modèles de langage). « Hybride par conception et ouverte, cette plateforme intègre le savoir-faire de HPE en matière de calcul intensif, ce qui représente un gros différenciateur, HPE étant numéro un mondial du calcul HPC et du traitement de données », commente Paul d’Alena, directeur du channel et des alliances de HPE France (photo).

Au passage, le constructeur a annoncé un renforcement de son partenariat avec nVidia, visant à intégrer les GPU de ce dernier dans sa plateforme. Des accords avec des hébergeurs ont également été annoncés pour permettre aux organisations ne souhaitant pas investir dans une plateforme en propre d’entraîner malgré tout des IA sous forme de service.

C’est le sens du nouveau programme HPE Partner Ready Vantage, mis en œuvre le 1er novembre, qui vise à accélérer l’adoption de l’IA par les partenaires en les accompagnant dans la construction de leurs propres offres de services autour de l’IA. Des ateliers dédiés vont être montés dans les prochains mois en ce sens et des mécanismes de cofinancements vont être mis en place.

HPE s’attend à une explosion de la demande pour les solutions d’intelligence artificielle sur l’exercice en cours. Une explosion qui a déjà commencé semble-t-il, Antonio Neri, le PDG de HPE ayant expliqué aux analystes lors de la présentation des derniers résultats avoir « terminé [l’]exercice avec le plus grand carnet de commandes HPC et IA jamais enregistré ».