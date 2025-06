L’horizon se dégage pour Atempo. Placé en redressement judiciaire en 2023 suite à un désaccord avec un partenaire financier bloquant une nouvelle levée de fonds, l’éditeur de solutions de sauvegarde et d’archivage a finalement trouvé un repreneur.

La reprise est orchestrée par HorizonH, un fonds de capital-risque basé au Luxembourg, associé aux fonds d’investissement TechLife Capital et NewFund. L’opération, validée le 28 mai par le Tribunal des activités économiques de Marseille, s’accompagne d’un investissement de 5 millions d’euros dans l’entreprise et devrait permettre de préserver une « large majorité des emplois ».

Fondée en 1992, Atempo est un acteur historique de la sauvegarde en France. La société avait été absorbée par ASG Software en 2011 puis cédée à Wooxo, un autre spécialiste de la sauvegarde en 2017. Le nom Atempo avait été préservé après leur fusion en 2021. L’entreprise réalisait alors un chiffre d’affaires de 17 M€ et employait 180 collaborateurs. La situation s’est ensuite dégradée avec un CA de 14,2 M€ et 7,2 M€ de pertes lors de l’ouverture de la procédure de redressement.

Avec le soutien et l’expertise des nouveaux partenaires financiers, Atempo va pouvoir relancer sa stratégie de développement et les efforts de R&D pour améliorer ses solutions phares Miria (gestion des données), Lina (protection des postes utilisateurs) et Tina (protection des serveurs & applications). Les dirigeants d’Atempo Luc d’Urso (CEO) et Cyprien Roy (COO) restent aux commandes.

L’objectif de la reprise est de conforter Atempo comme spécialiste européen de la protection des données, pouvant apporter une alternative souveraine aux géants américains du domaine.

« Ce n’est pas seulement une relance industrielle, c’est un acte stratégique pour notre souveraineté numérique », a déclaré Côme Bastard de Crisnay, cofondateur d’HorizonH.