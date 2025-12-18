HID  annonce la nomination de Jos Beernink au poste de Vice-Président Europe pour son activité Physical Access Control Solutions (PACS).

Dans ses nouvelles fonctions, Jos Beernink aura la responsabilité de la stratégie, des ventes et des opérations de HID PACS sur l’ensemble du périmètre européen. Il accompagnera les organisations publiques et privées dans l’adoption de solutions d’identité et de contrôle d’accès sécurisées, afin de créer des environnements physiques plus sûrs, plus intelligents et plus efficaces.

Jos Beernink met au service de HID plus de 25 ans d’expérience internationale dans la direction d’entreprises des secteurs des technologies et de la sécurité. Il a occupé des postes dans la vente, la commercialisation et la direction générale au sein de sociétés telles qu’Atari, Tech Data, Samsung Electronics, Honeywell Security & Fire, Genetec et Milestone Systems (filiale du groupe Canon).

« HID est un acteur mondial de référence dans le domaine de l’identité sécurisée et du contrôle d’accès, avec des technologies présentes dans de nombreux aspects de la vie quotidienne », déclare Jos Beernink. « C’est très gratifiant d’intégrer une entreprise qui allie une telle force d’innovation à une vision claire et tournée vers l’avenir. Grâce à son envergure, son expertise et sa technologie, HID occupe une position unique pour accompagner ses clients dans la transformation numérique du contrôle d’accès, qu’il s’agisse de solutions mobiles, cloud ou de nouvelles générations d’authentification biométrique.»

Depuis sa prise de fonction, M. Beernink se consacre à renforcer la présence de HID en Europe en se rapprochant des partenaires de distribution, en améliorant l’assistance aux utilisateurs finaux en entreprise, en développant les équipes commerciales et techniques de HID et en continuant d’investir dans les secteurs verticaux stratégiques, tels que les centres de données, les infrastructures sensibles, la santé, les administrations publiques et les bâtiments intelligents.

Titulaire d’un diplôme en économie commerciale, Jos Beernink a étudié l’administration des entreprises aux Pays-Bas et suivi des programmes de formation exécutive à Harvard Business School, INSEAD et Nyenrode University, où il a notamment publié un article sur la préparation des conseils d’administration face aux risques cyber.

« Jos apporte une expérience solide et une véritable vision internationale à notre équipe de direction européenne », souligne Gerald Grattoni, Vice-Président et Responsable des marchés matures chez HID, « sa compréhension fine de l’écosystème de la sécurité, associée à une forte orientation client, constituera un levier important pour accompagner notre développement et renforcer notre dynamique d’innovation en Europe. »

