Le spécialiste des solutions d’identité sécurisées HID Global a fait l’acquisition de Crossmatch, un spécialiste des solutions de gestion d’identité et d’identification biométrique, auparavant détenu par Francisco Partners. Le portefeuille de produits Crossmatch comprend des solutions hardware et software de gestion de l’identité biométrique qui viennent compléter la gamme de produits et services HID liés à l’identité sécurisée, faisant ainsi de HID Global un spécialiste des technologies biométriques.

« L’acquisition de Crossmatch renforce la capacité de HID Global à proposer des solutions d’identité biométriques innovantes à des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde », déclare dans un communiqué Stefan Widing, président et CEO de HID Global. « L’acquisition de Crossmatch permettra d’étendre la position de leader de HID sur le marché de l’identité sécurisée et nous permettra de tenir les promesses de la biométrie au sein des applications d’identité critiques ».

Fondé en 1996 et basée à Palm Beach Gardens, en Floride, Crossmatch emploie plus de 270 collaborateurs à travers un réseau mondial de centres de développement et de points de vente. Grâce à cette acquisition, HID Global détient désormais des solutions de gestion d’identité biométriques destinées aux gouvernements, aux applications de défense et commerciales, ainsi qu’une solution logicielle d’authentification multi-facteur sécurisée.