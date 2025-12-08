HID présentera un ensemble de technologies destinées à sécuriser l’émission d’identités, renforcer l’authentification et accompagner la transition vers des usages sans contact et mobiles. Ces solutions répondent aux défis les plus préoccupants des organisations, allant de la sécurisation de l’accès numérique et physique dans un monde hybride à la simplification de la délivrance sécurisée des documents d’identité dans des environnements complexes. Les visiteurs pourront découvrir comment HID et ses filiales repensent la manière d’émettre, de gérer et d’authentifier les identités, avec des solutions conçues pour gagner en efficacité, en sécurité et en flexibilité.

Personnaliser et moderniser l’émission d’identités dans un environnement complexe et à la demande

L’usurpation d’identité, la contrefaçon et les violations de données touchent autant les acteurs publics que privés. Les organisations ont besoin de solutions de personnalisation performantes, capables d’intégrer des niveaux de sécurité avancés dans chaque carte, sans ralentir la production et sans multiplier les systèmes.

HID s’appuie sur l’expertise de FARGO, Evolis, IAI Industrial Systems et IXLA pour proposer des solutions de personnalisation, d’encodage et d’émission d’identités hautement sécurisées, adaptées aux environnements centralisés et décentralisés.

Les points clés :

HID® FARGO® – La gamme modernise l’émission sécurisée d’identités grâce à des solutions alliant agilité et fiabilité. De la plateforme cloud HID FARGO Connect™ au nouveau HDP5000e, il n’a jamais été aussi simple de rationaliser un programme d’émission de cartes. HID introduit également une nouvelle génération de rubans pour ses imprimantes DTC, offrant une meilleure qualité colorimétrique, une capacité accrue et un design plus durable.

Evolis – Evolis conçoit et fabrique en France une large gamme de systèmes d’impression et de personnalisation de cartes plastiques. Les options proposées couvrent les besoins selon le type d’impression, les fonctions d’encodage, la durée de vie de la carte, le niveau de sécurité requis et les volumes de production. Evolis propose aussi des modules conçus pour les bornes libre-service. Les imprimantes Evolis permettent des niveaux élevés de sécurité : impression UV, hologrammes, microtexte, lamination sécurisée — adaptées aux contextes nécessitant une protection forte contre la fraude.

Evolis conçoit et fabrique en France une large gamme de systèmes d’impression et de personnalisation de cartes plastiques. Les options proposées couvrent les besoins selon le type d’impression, les fonctions d’encodage, la durée de vie de la carte, le niveau de sécurité requis et les volumes de production. Evolis propose aussi des modules conçus pour les bornes libre-service. Les imprimantes Evolis permettent des niveaux élevés de sécurité : impression UV, hologrammes, microtexte, lamination sécurisée — adaptées aux contextes nécessitant une protection forte contre la fraude. IAI Industrial Systems – IAI fournit des solutions de personnalisation modulaires intégrant des fonctions de sécurité avancées. La gamme Laser Colour Inkjet combine gravure laser et impression couleur pour produire des portraits en couleur complexes, résistants aux falsifications et adaptés aux exigences de sécurité et d’intégrité documentaire les plus strictes.

IAI fournit des solutions de personnalisation modulaires intégrant des fonctions de sécurité avancées. La gamme Laser Colour Inkjet combine gravure laser et impression couleur pour produire des portraits en couleur complexes, résistants aux falsifications et adaptés aux exigences de sécurité et d’intégrité documentaire les plus strictes. IXLA – Fabricant reconnu de systèmes de personnalisation pour cartes en polycarbonate, IXLA propose des solutions durables et sécurisées, spécialement développées pour les environnements gouvernementaux et à forte exigence. Le système BOX, présenté sur le stand HID, combine gravure laser et impression jet d’encre pour produire des documents de haute qualité, inviolables et fiables, conçus pour s’adapter à l’évolution des exigences d’identité.

Sécuriser l’accès numérique sans compromettre la mobilité ni l’expérience utilisateur

Avec le développement du travail hybride et à distance, les organisations doivent renforcer la protection des identités numériques sur différents appareils, sites et réseaux. Les mots de passe restent l’un des principaux vecteurs de vulnérabilité, rendant indispensable une authentification forte et fluide.

OMNIKEY SE Plug

Un lecteur RFID ultra-compact, portable et sans fil, conçu pour les professionnels nomades, offrant une authentification sans mot de passe, partout où vous en avez besoin. Il se connecte directement aux ordinateurs portables, tablettes ou smartphones et offre une expérience d’authentification sécurisée pensée pour la mobilité des utilisateurs.

Compatible avec les normes FIDO2 et l’authentification multifacteur (MFA), il réduit les risques de phishing et de vol d’identifiants, tout en répondant aux exigences de conformité des secteurs tels que la santé, les services d’urgence, la logistique ou le secteur public.

Pour les organisations qui recherchent un écosystème d’accès connecté, les solutions OMNIKEY permettent une authentification continue des accès physiques et logiques grâce à un identifiant unique (badge d’accès, identifiant mobile intégré dans un portefeuille numérique ou un dispositif connecté). Des portes d’entrée aux postes de travail, les lecteurs et modules embarqués OMNIKEY garantissent une gestion simplifiée, plus pratique et plus évolutive.

Construire l’écosystème RFID du futur

La croissance des transactions sécurisées et sans contact, ainsi que le besoin accru d’authentification des personnes, accélèrent l’adoption des technologies RFID. Pourtant, de nombreuses organisations peinent encore à trouver des solutions personnalisables, durables et évolutives, capables de répondre à leurs exigences en matière de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

Lux (HID)

Lux met à disposition un portefeuille RFID complet couvrant les technologies LF, HF (incluant NFC) et UHF (RAIN RFID). Grâce à son expertise en conception d’antennes, en bobinage et en fabrication de smart inlays, Lux accompagne les OEM, fabricants de cartes et fournisseurs de contrôle d’accès dans la création de solutions d’identification de nouvelle génération — allant des inlays ultra-fins aux bracelets, cartes et porte-clés robustes