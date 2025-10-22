Le groupe isérois fait évoluer son organisation en créant Hardis Tech Services, dédiée aux activités de conseil et de services informatiques et Hardis Supply Chain, centrée sur l’édition de logiciels pour la supply chain. Ces deux nouvelles filiales viennent compléter Cloudity, créée en 2022 et spécialisée dans l’intégration des solutions Salesforce et Workvivo.

Cette réorganisation transforme Hardis Group en une holding structurée clairement en trois pôles distincts. Elle vise à accélérer le développement de chaque entité, à clarifier leurs stratégies et à renforcer la visibilité du groupe sur ses marchés.

« Cette nouvelle organisation nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie pour devenir un acteur de référence dans chacun de nos domaines d’expertise », commente dans un communiqué Nicolas Odet, président de Hardis Group (photo). « Elle facilitera également l’acquisition de nouvelles structures ciblées ».

Au niveau de l’équipe dirigeante, Stéphane Cotet prend la tête de Hardis Tech Services tandis que Florent Boizard assure la direction de Hardis Supply Chain et Olivier Ribeyre pilote Cloudity France.

Pour rappel, Hardis Group a approché les 200 millions de chiffre d’affaires sur son exercice 2024 et emploie 1.720 collaborateurs. Le groupe dont le siège est à Grenoble a aussi lancé en janvier dernier une business unit dédiée à la cybersécurité.