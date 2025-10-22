Le groupe isérois fait évoluer son organisation en créant Hardis Tech Services, dédiée aux activités de conseil et de services informatiques et Hardis Supply Chain, centrée sur l’édition de logiciels pour la supply chain. Ces deux nouvelles filiales viennent compléter Cloudity, créée en 2022 et spécialisée dans l’intégration des solutions Salesforce et Workvivo.

Cette réorganisation transforme Hardis Group en une holding structurée clairement en trois pôles distincts. Elle vise à accélérer le développement de chaque entité, à clarifier leurs stratégies et à renforcer la visibilité du groupe sur ses marchés.

« Cette nouvelle organisation nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie pour devenir un acteur de référence dans chacun de nos domaines d’expertise », commente dans un communiqué Nicolas Odet, président de Hardis Group (photo). « Elle facilitera également l’acquisition de nouvelles structures ciblées ».

Au niveau de l’équipe dirigeante, Stéphane Cotet prend la tête de Hardis Tech Services tandis que Florent Boizard assure la direction de Hardis Supply Chain et Olivier Ribeyre pilote Cloudity France.

Pour rappel, Hardis Group a approché les 200 millions de chiffre d’affaires sur son exercice 2024 et emploie 1.720 collaborateurs. Le groupe dont le siège est à Grenoble a aussi lancé en janvier dernier une business unit dédiée à la cybersécurité.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Mesurer la maturité de sa Supply Chain : les 5 grands paliers
Complexe et changeante, la supply chain s’apparente à la fois à une terre de risques et d’opportunités pour les entreprises. Afin d’en faire un véritable levier de performance, la première étape indispensable consiste donc à savoir...

Hardis Group se renforce dans l’intégration Salesforce avec le rachat du Polonais Cloudity
Quelques mois après avoir pris le contrôle de Carrenet , Hardis Group finalise une nouvelle opération de croissance externe dans le secteur de l’intégration de solutions Salesforce en rachetant le numéro un polonais Cloudity. Pure...

Hardis Group frôle les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires
Hardis Group a bouclé son exercice fiscal 2024 sur un chiffre d’affaires de 196,8 millions d’euros, contre 186,6 millions d’euros en 2023. La croissance organique de l’ESN iséroise s’établit à 5,2%, à comparer à 13%...

Izipizi a amélioré son demand planning grâce à Colibri
Colibri, éditeur d’une solution Cloud de Sales & Operations Planning, répond avec succès aux attentes de IZIPIZI dans la modernisation de sa Supply Chain.   IZIPIZI propose des lunettes intemporelles et colorées à un prix...

Bien-être des collaborateurs : quels leviers au sein de la supply chain ?
Le temps où les employés devaient s’accommoder des conditions de travail proposées par l’employeur, parfois au risque de leur sécurité et de leur santé, est révolu. Entre prises de conscience, obligations légales et enjeux économiques,...