Réunis à Sophia Antipolis du 24 au 26 septembre, quelque 70 partenaires d’Enreach for Service Providers ont assisté aux premières démonstrations de la nouvelle brique d’intelligence artificielle Smart Contact, centrée sur l’interaction intelligente (« Smart Interaction »). Ces services entreront en production au premier trimestre 2026.

C’est dans son fief de Sophia Antipolis, où se concentre la R&D du groupe, qu’Enreach for Service Providers (E4SP) a organisé son Partner Summit 2025, du 24 au 26 septembre. L’événement, qui a réuni environ 70 partenaires opérateurs et intégrateurs venus de France – parmi lesquels Stelogy, Inherent, BT Blue, Hub One, SPIE ICS, Koesio et Groupe Convergence – mais également d’Espagne, de Finlande, de Suisse, du Brésil et d’Australie, a été l’occasion pour l’éditeur de présenter sa feuille de route 2026, et notamment sa nouvelle brique d’intelligence artificielle Smart Contact.

Cette brique, dont la mise en production est prévue au premier trimestre 2026, a été conçue comme une IA d’assistance et d’enrichissement, rendant la relation, plus fluide et plus contextuelle. Elle inaugure ce qu’Enreach appelle l’interaction intelligente, c’est-à-dire la capacité d’analyser, d’interpréter et de valoriser en temps réel les échanges téléphoniques et collaboratifs. Les démonstrations réalisées sur place ont illustré plusieurs usages concrets de cette IA : transcription et résumé automatique des appels ; analyse des émotions et de la tonalité pour mesurer la qualité des échanges ; journalisation automatique dans les outils métiers (CRM, tickets, ERP) ; annotation et enrichissement contextuel pour restituer les éléments clés d’une conversation ; suggestions d’actions post-appel (relance, suivi, rappel, partage d’informations). Chaque entreprise pourra activer ou désactiver librement ces modules, choisir son modèle de langage (LLM) – y compris hébergé sur ses propres serveurs – et paramétrer les niveaux d’intégration selon sa gouvernance des données.

Autre annonce officialisée sur le Partner Summit, la mise à disposition de connecteurs destiné à accélérer les intégrations entre la plateforme de communication unifiée d’Enreach et les outils métiers utilisés par les clients : CRM, ERP, helpdesk, outils de collaboration, applications verticales… Enreach s’est associé pour cela avec des partenaires comme N8N, à l’origine d’une solution d’automatisation des processus métiers low-code/no-code, ou CloudCTI, éditeur d’une solution d’intégration CRM à destination des opérateurs télécom.

Après une phase de consolidation liée aux nombreuses acquisitions du groupe entre 2018 et 2022, Enreach for Service Providers a retrouvé une trajectoire de croissance depuis 18 mois, souligne Bertrand Pourcelot, son directeur général. La société, qui revendique 1 million d’utilisateurs dans le monde, dont environ 300 000 en France, vise une croissance à deux chiffres en 2026. Une accélération de sa croissance consécutive à une combinaison de facteurs, selon Bertrand Pourcelot. Il s’attend notamment à une accélération du marché de la téléphonie vers les solutions cloud. Des solutions qui ne représentent aujourd’hui que 20 à 25 % du marché mais qui pourraient monter rapidement à 50 % comme c’est déjà le cas dans des pays comme la Hollande.