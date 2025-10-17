Gartner vient de publier son Magic Quadrant 2025 pour les solutions de gestion des accès à privilèges (PAM). Sur un marché qui évolue pour répondre aux exigences de gestion des accès aux machines et aux environnements cloud, en plus des risques liés aux accès traditionnels, le cabinet d’analyse a progressivement renforcé au fil des éditions ses critères d’évaluation et les fonctionnalités obligatoires requises.

Gartner distingue désormais cinq catégories d’outils PAM et attend quelles soient le plus largement couvertes : la gestion des comptes et des sessions à privilèges (PASM), la gestion de l’élévation et de la délégation des privilèges (PEDM), la gestion des secrets, la gestion des droits d’accès à l’infrastructure cloud (CIEM) et la gestion des accès à distance (RPAM). Les fonctionnalités obligatoires incluent notamment la gestion « just in time », qui réduit la durée et la portée pendant lesquelles un accès privilégié est accordé à un utilisateur.

Malgré ce durcissement 12 fournisseurs ont été distingués dans l’édition 2025 contre 9 dans la précédente, reflétant la maturité croissante du marché. Les trois leaders restent inchangés. CyberArk continue de faire la course loin en tête sur l’axe de la vision. BeyondTrust l’emporte par sa capacité d’exécution après avoir progressé de trois places. Delinea complète le trio.

Parmi les challengers, on retrouve Arcon et ManageEngine et deux nouveaux entrants, Saviynt et Segura. Chez les acteurs de niche Broadcom (Symantec) sort du quadrant et Netwrix se maintient. Avec là encore deux nouveaux entrants, Keeper Security et strongDM.

Le carré des visionnaires est une nouvelle fois occupé par One identity et le français Wallix. Seul acteur européen représenté, Wallix est distingué dans cette catégorie pour la troisième année consécutive. Cette reconnaissance confirme sa capacité d’innovation et son ambition de proposer des solutions souveraines répondant aux besoins immédiats de ses clients européens.