Quelques mois après avoir pris le contrôle de Carrenet Solutions, Hardis Group finalise une nouvelle opération de croissance externe dans le secteur de l’intégration de solutions Salesforce en rachetant le numéro un polonais Cloudity.

Pure player Salesforce, Cloudity emploie 200 collaborateurs, devrait réaliser plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année (en croissance de plus de 50%) et est implanté en Allemagne et en Suède (via des bureaux à Berlin et à Stockholm) qui représentent plus 60% de ses revenus.

Cette internationalisation déjà bien entamée, c’est l’une des raisons essentielles qui ont convaincu Hardis de jeter son dévolu sur Cloudity, explique Nicolas Odet, président d’Hardis Group (photo). Car Hardis ne fait plus mystère de son ambition s’imposer parmi les leaders européens – sinon le leader – de l’intégration de logiciels Salesforce.

C’est dans cette perspective que la société de services avait déjà pris en mars dernier une participation majoritaire dans la société Carrenet Solutions, un intégrateur Salesforce d’une centaine de collaborateurs basé à Boulogne. Un rapprochement qui lui avait déjà permis de passer du 10e au 4e rang des intégrateurs Salesforce en France.

Avec Cloudity et Carrenet, Hardis compte désormais 350 personnes spécialisées dans l’intégration Salesforce en Europe et arbore près de 800 certifications sur les technologies de l’éditeur.

Hardis profite de l’occasion pour regrouper l’ensemble de ces équipes au sein d’une nouvelle structure qui opérera sous la marque Cloudity. C’est Karim Ogli, qui pilotait déjà l’activité Salesforce en France, qui en prend la direction. Le management de Cloudity reste néanmoins aux manettes des structures polonaise, allemande et suédoise et a pour mission de renforcer la couverture en Allemagne (notamment en ex-Allemagne de l’Est) et d’ouvrir les Pays-Bas. De son côté, François Papon, ex-président de Carrenet, continue de gérer l’agence de Boulogne et est impliqué de près dans l’internationalisation de Cloudity.

À noter que le groupe Hardis avait entamé son internationalisation dès 2014 sur son activité d’édition de logiciels de gestion d’entrepôt pour le secteur de la logistique en signant de premiers contrats puis en ouvrant des filiales aux Pays-Bas (2017), en Espagne, puis en Pologne (en 2021).

Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 132,7 millions d’euros en 2021, en hausse de 9,8 % par rapport à 2020, Hardis Group devrait franchir le cap des 150 millions d’euros cette année. Son effectif, qui était de 1.235 personnes fin 2021, dépasse désormais les 1.500 personnes.

