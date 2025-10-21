OVHCloud a perdu 20% de sa valeur boursière mardi à la suite de la publication de ses résultats 2025 et l’annonce de perspectives décevantes. Le fournisseur de services cloud roubaisien vise une croissance organique de son chiffre d’affaires de 5% à 7% pour 2026. Par ailleurs, réuni lundi, le Conseil d’administration a décidé de faire évoluer la gouvernance en fusionnant les fonctions de président et de directeur général.

Benjamin Revcolevschi, qui avait succédé à Michel Paulin l’an dernier au poste de directeur général, a été remercié. Le fondateur Octave Klava revient pleinement aux commandes en endossant le costume de PDG. Il avait dirigé l’entreprise depuis sa création en 1999 jusqu’en 2018 avant de devenir président. La réunification des deux fonctions doit permettre selon le groupe de renforcer le lien entre vision, stratégie et exécution.

Cette décision intervient alors que va être lancé un nouveau plan stratégique de 5 ans. « Je présenterai dans les tous prochains mois notre plan stratégique 2026-2030 « Step Ahead » pour guider les équipes et accompagner nos clients, tout en générant de la valeur pour nos actionnaires », a commenté Octave Klaba dans un communiqué.

OVHcloud a respecté ses objectifs financiers pour l’exercice 2025 et dépassé pour la première fois la barre symbolique du milliard d’euros de revenus annuels. Son chiffre d’affaires a progressé de 9,2% à 1,08 Md€, restant toutefois dans le bas d’une fourchette de prévision de 9 à 11%.

Dans le détail des activités, les revenus ont atteint 623,6 M€ pour le cloud privé (+7,7%), 182,8 M€ pour le cloud public (+19,9%) et 186,7 M€ pour le Webcloud (+3,8%).

La marge d’Ebitda, prévue autour de 40%, a progressé de 2 points par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 40,4%. Le résultat net est lui passé positif à 0,4 M€ contre une perte de -10,3 M€ en 2024.

Depuis un an la dette est elle passée de 667 M€ à 1,1 Md€. Le groupe estime toutefois que sa structure financière est suffisamment solide pour mettre en œuvre son plan de développement.

Pour l’exercice 2026, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d’affaires de 5% à 7%, en espérant renforcer son segment Webcloud. La société vise également une marge Ebitda ajustée supérieure aux niveaux de l’exercice 2025, avec des dépenses d’investissement prévues entre 30% et 32% du chiffre d’affaires.