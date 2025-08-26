L’éditeur Jamespot, installé à Montreuil, continue d’étoffer son réseau de partenaires souverains autour de sa suite logicielle collaborative no code. Dernier partenaire français en date : l’entreprise à mission rennaise Treebal et sa messagerie instantanée qui veut concurrencer WhatsApp tout en restant éthique.

Jamespot précise que la solution de Treebal est éco-conçue, conforme aux exigences du règlement européen sur la protection des données (RGPD), avec une infrastructure 100% française et des messages chiffrés de bout en bout.

« Les serveurs de Treebal sont alimentés par de l’électricité verte chez des hébergeurs européens et la solution est garantie sans publicité, ni tracking, ni revente de données auprès de tiers », assure le communiqué d’annonce.

L’entreprise bretonne est née pendant la crise du Covid en 2020, d’une envie de proposer une alternative aux solutions des multinationales étatsuniennes du numérique. Elle est dirigée par l’un des trois cofondateurs : Samuel Le Port (cf. photo prise par Emmanuel Pain). Son application est payante pour les entreprises et collectivités à raison de deux euros par mois par utilisateur·rice. Elle reste gratuite pour le grand public.