L’éditeur californien de plateformes de streaming de données serait en pourparlers avec une banque d’investissement afin de se faire racheter, selon l’agence de presse Reuters. Le montant de l’acquisition potentielle de Confluent serait estimé à plusieurs milliards de dollars.

Pour mémoire, Confluent a été fondée en 2014 par l’équipe à l’origine du projet Apache Kafka. CRN rappelle qu’en juillet dernier, le PDG et co-fondateur de Confluent, Jay Kreps (cf.photo), annonçait vouloir doubler la mise et investir 200 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour renforcer son écosystème de partenaires de distribution. Et pour cause : les ventes indirectes rapportent à Confluent plus de 20% de son chiffre d’affaires.

