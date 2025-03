Hardis Group a bouclé son exercice fiscal 2024 sur un chiffre d’affaires de 196,8 millions d’euros, contre 186,6 millions d’euros en 2023. La croissance organique de l’ESN iséroise s’établit à 5,2%, à comparer à 13% sur l’exercice précédent. L’année 2024 a toutefois été marquée par la très bonne performance des activités à l’international en croissance de près de 41%.

Dans le détail, le groupe progresse sur ses trois métiers : l’activité d’édition de logiciels pour la supply chain enregistre un chiffre d’affaires de 86,3 M€, en croissance de 11 %, celle de Cloudity (intégration des solutions Salesforce) dépasse les 29 M€, en hausse de 5 %, tandis que les activités de conseil et services numériques progressent de 0,4 %, pénalisées par la conjoncture sur le marché français. Avec sa croissance à deux chiffres, l’édition logicielle représente désormais près de 44 % du chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires en dehors de l’Hexagone atteint 27,5 M€, en intégrant les acquisitions de son distributeur et intégrateur Reflex en Italie et de l’éditeur néerlandais de solutions d’orchestration des commandes Magnus Black. Hors acquisitions, la croissance organique à l’international s’établit à 20,4%.

« Cloudity confirme sa position de leader en Pologne dans le domaine de l’intégration des solutions Salesforce. Concernant Reflex, sa disponibilité en SaaS sur Google Cloud a accéléré des déploiements internationaux, notamment en Asie et aux États-Unis. Que ce soit pour les logiciels Supply Chain ou Cloudity, nous réalisons désormais de plus en plus de projets multi-pays pour de grands groupes et de belles ETI », commente dans un communiqué Nicolas Odet, président de Hardis Group (photo).

« Pour les services, si l’année 2024 a été délicate, elle nous a permis de bâtir de nouvelles offres, notamment autour de l’IA générative et de la cybersécurité, en plus de celles que nous proposions : cloud, data et numérique responsable. Par ailleurs, à la suite de la décision de Meta d’interrompre l’exploitation de sa solution Workplace, Cloudity a noué un partenariat avec Workvivo », complète le directeur général Yvan Coutaz.

Pour l’exercice 2025, Hardis Group prévoit un chiffre d’affaires de 207 millions d’euros, en croissance de 5%. L’entreprise entend accélérer son développement à l’international, qui passeront notamment par des acquisitions, en priorité aux Etats-Unis. D’autres acquisitions sont aussi prévues pour renforcer l’offre du pôle conseil et services, en particulier autour de la business unit cybersécurité nouvellement créée.