L’éditeur allemand de solutions de connectivité et de numérisation du lieu de travail lance un programme mondial dédié aux fournisseurs de services managés (MSP) et créé en collaboration avec eux. Parmi ses premiers membres : Unisys et CyberPlus.

Les objectifs affichés de cette initiative sont de réduire les barrières à l’entrée, d’apporter davantage de transparence commerciale et de fournir des outils facilitant la création de services à valeur ajoutée pour renforcer la performance opérationnelle des MSP et leur compétitivité.

Ce programme est structuré en plusieurs niveaux adaptés au degré de maturité de chaque MSP. Un outil d’évaluation permet de mesurer la qualité des services fournis, d’obtenir un rapport personnalisé et une feuille de route des axes d’amélioration.

Les partenaires inscrits au programme ont également accès à une plateforme multi-locataires de connectivité à distance pour gérer les environnements distribués. Le programme inclut un catalogue tarifaire complet et un cadre de développement de services pour permettre aux MSP de concevoir et de déployer des solutions adaptées aux environnements de travail.

Enfin, l’éditeur allemand a mis en place un conseil consultatif chargé de faire évoluer le programme en fonction des besoins des partenaires.