La startup berlinoise n8n, spécialisée dans l’automatisation des workflows par l’IA, a bouclé une levée de fonds de 180 millions de dollars lors d’un tour de série C. Elle propulse sa valorisation à 2,5 milliards de dollars et le total des fonds levés par l’entreprise à 240 millions de dollars.

Le tour de table a été mené par Accel, avec la participation de Meritech, Redpoint, Evantic, Visionaries Club, T.Capital (filiale de Deutsche Telekom), ainsi que NVentures, le bras d’investissement de Nvidia.

Depuis sa création en 2019 par Jan Oberhauser, n8n a évolué de simple outil d’automatisation low-code/no-code vers une plateforme d’orchestration qui coordonne les agents IA et connecte outils métiers, données et équipes dans des workflows sophistiqués.

n8n prône une approche qui permet de moduler le degré d’autonomie des agents IA tout en maintenant une supervision humaine quand nécessaire, évitant ainsi les extrêmes d’une IA trop autonome ou d’une logique trop rigide.

Par ailleurs, n8n intègre une coordination entre experts métiers et développeurs, permettant de raccourcir les temps d’itération et d’accélérer ainsi la mise en œuvre des agents. La plateforme peut être auto-hébergée ou exécutée dans le cloud.

Autre atout, sa communauté rassemble plus de 700 000 développeurs et utilisateurs actifs, qui alimentent l’écosystème avec de nombreuses intégrations, templates et guides. La scale-up fait part d’une accélération de sa croissance avec une multiplication par 6 du nombre d’utilisateurs et par 10 du chiffre d’affaires depuis un an.

La société entend utiliser les fonds levés pour étendre les intégrations de sa plateforme, développer de nouvelles interfaces collaboratives et apporter un soutien accru à sa communauté.

Pour le fondateur Jan Oberhauser (photo), « Cette levée montre que la course à l’IA ne se joue pas seulement sur des modèles plus intelligents, mais sur la capacité à les rendre fiables dans des environnements réels. »