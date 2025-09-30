En novembre, Barcelone accueillera la première édition de Sage Future For Partners. Ce rassemblement international réunira les partenaires de l’éditeur — intégrateurs, revendeurs, cabinets de conseil, éditeurs de logiciels — venus de toute la zone EMEA : Europe – Moyen-Orient – Afrique). Au programme : des keynotes inspirantes, des ateliers immersifs, des démonstrations produits en avant-première et de multiples opportunités de networking. Quatre jours pour booster son réseau, explorer les dernières innovations et décrypter les tendances qui transforment la gestion d’entreprise de demain. Un rendez-vous incontournable pour prendre une longueur d’avance.

Un événement inédit au service de la communauté

Du 4 au 7 novembre 2025, Sage organisera à Barcelone la première édition de Sage Future For Partners. Pendant quatre jours, le Palau de Congressos de Catalunya accueillera 1000 partenaires dont 200 pour la délégation française, aux côtés de celles venues d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Les participants auront accès à un programme dense : des conférences plénières pour décrypter les grandes tendances du marché, des tables rondes thématiques autour de la transformation numérique et des ateliers collaboratifs pour confronter les pratiques. L’expérience ne se limite pas aux sessions officielles : la Sponsor Zone, la zone produits ou encore les espaces de networking créeront autant d’occasions d’échanges et de découvertes.

Les partenaires, piliers de l’écosystème et relais de l’innovation Sage

Le réseau de partenaires Sage est intrinsèque aux succès de l’éditeur, leur rôle dépasse largement l’intégration technique : ils conseillent, adaptent les solutions aux besoins métiers et accompagnent les dirigeants dans leur transformation. Là est tout l’enjeu de Sage Future For Partners : permettre à ses nombreux partenaires de consolider leur expertise, de se nourrir des grandes tendances du marché et d’approfondir leur connaissance des innovations produits, afin de mieux accompagner leurs clients.

Des espaces de co-création permettront aux partenaires d’échanger directement avec les équipes Sage sur l’évolution des solutions. Des ateliers de formation renforceront leurs compétences commerciales et marketing. En retour, le partage d’expérience des partenaires viendront nourrir la réflexion collective, dans une logique d’échange et de co-construction.

L’innovation, un levier partagé

Sage Future For Partners, c’est l’occasion unique pour découvrir en avant-première les dernières innovations de l’éditeur. Les solutions Cloud et SaaS seront évidemment mises en lumière à travers des démonstrations concrètes, révélant comment elles optimisent la performance, renforcent la sécurité et simplifient la gestion au quotidien. Un concentré de valeur pour accélérer la transformation digitale des entreprises

Les participants exploreront notamment Sage Network, la plateforme inter-entreprises qui facilite les échanges de données avec l’ensemble de l’écosystème (banques, administrations, experts-comptables, fournisseurs). Sage Copilot sera aussi mis à l’honneur : un assistant de productivité fondé sur l’IA générative, conçu pour automatiser des tâches complexes et apporter des recommandations en temps réel.

Derrière ces technologies se trouvent des investissements constants : 240 millions d’euros consacrés chaque année à la R&D en Europe, dont 38 millions en France. Ces moyens permettent à l’éditeur d’enrichir ses solutions en continu, d’intégrer des fonctionnalités liées à l’IA et d’anticiper les grandes évolutions réglementaires, comme la facturation électronique. En France, Sage est d’ailleurs immatriculée en tant que Plateforme Agréée (anciennement PDP), garantissant aux entreprises une solution conforme et intégrée à leurs outils existants, sans surcoût. À Barcelone, les partenaires pourront mesurer directement comment ces engagements se traduisent dans les outils qu’ils déploient au quotidien.

Un accélérateur de collaboration et de croissance

Au-delà des conférences et ateliers, Sage Future For Partners s’annonce comme un catalyseur de relations. Les partenaires pourront y renforcer leur réseau, identifier des synergies sectorielles ou géographiques, et envisager de nouvelles collaborations commerciales. Qu’il s’agisse de développer des projets transfrontaliers, de partager des pratiques marketing efficaces ou de bâtir des offres conjointes, l’événement crée un terrain fertile pour la coopération.

En réunissant dans un même lieu sa communauté internationale, Sage réaffirme une ambition claire : donner à ses partenaires les moyens de renforcer leur rôle auprès de leurs clients. Plus de compétences, plus d’opportunités, plus de proximité : c’est tout l’écosystème qui en sort gagnant.

Pour en savoir plus sur Sage Future for Partners, rendez-vous sur notre page dédiée.