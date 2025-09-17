L’organisme de formation du groupe Numeryx et ses partenaires remportent un appel d’offres public d’EDF qui consiste à assurer des formations pointues en cybersécurité à ses agent·e·s.

Le programme inclut notamment des formations en présentiel et à distance, une mise à disposition de modules en ligne sur une plateforme LMS (Learning Management Systems), sans intervenant, ainsi que des parcours hybrides et sur mesure, construits autour des réalités opérationnelles des métiers.

Avec un catalogue de plus de 156 formations spécialisées en cybersécurité, Numeryx Université déclare dans un communiqué « former chaque année des professionnel·le·s d’environnements critiques : entreprises du CAC 40, ministères, OIV, OSE, collectivités et structures sensibles ».