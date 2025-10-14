Atos noue un partenariat stratégique avec la jeune pousse Qevlar AI, installée à Issy-Les-Moulineaux. L’IA agentique de Qevlar sera intégrée aux SOC d’Atos et doit permettre d’accélérer le traitement des alertes de sécurité, dont le nombre est estimé à plus de 31 milliards par jour. On comprend que les équipes des centres opérationnels de sécurité (SOC) soient surchargées de travail d’investigation.

« Cette intégration améliorera l’efficacité opérationnelle grâce au recours à des agents autonomes pour les analyses de sécurité de routine et de niveau intermédiaire », déclare Atos dans un communiqué. Ainsi épaulée, l’équipe d’expert·e·s d’Atos pourra se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le groupe précise respecter l’AI Act européen dont l’article 14 prévoit une supervision humaine des alertes critiques.

« Ce partenariat avec Qevlar AI combine et inclut diverses approches d’IA telles que les LLM et l’orchestration par graphes pour des résultats optimaux », souligne Farah Rigal, directrice adjointe des services de cybersécurité d’Atos, tandis que le PDG de Qevlar AI, Ahmed Achhak, se félicite d’une collaboration qui « valide notre capacité à opérer à grande échelle ».

