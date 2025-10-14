Après la faillite de la maison mère américaine d’Overland Tandberg en février dernier (voir encadré ci-dessous), sa technologie de sauvegarde amovible RDX, encore largement utilisée dans les entreprises, semblait vouée à une disparition accélérée. Contre toute attente, un groupe d’investisseurs – anciens cadres de la marque en Asie – s’est mis au défi de reprendre l’usine (chinoise) et la marque Tandberg Data avec l’objectif de relancer la production des lecteurs et des cartouches. Avec une base installée estimée à plusieurs centaines de milliers de lecteurs rien qu’en Europe, représentant 15-20 M€ de volume d’achats annuel en cartouches neuves et en lecteurs, le marché potentiel n’est pas négligeable.

Pour servir ce marché européen, les repreneurs ont fait le choix d’un master distributeur exclusif. Une carte qui a été confiée au grossiste en pièces détachées eParts, installé à Bobigny. « Notre rôle est de faire savoir que la marque est relancée, que la production a repris et qu’un réseau de distribution structuré est en cours de reconstitution », résume Tanguy Bérard, son directeur général (à droite sur la photo). Le grossiste opérera sous le nom commercial Tandberg Data Europe.

eParts a déjà signé ses premiers contrats de distribution avec Ingram Micro et Dexxon pour la France, EET au Danemark, Terra et Kosatec (groupe Wortmann) en Allemagne, Titan Data Solutions au Royaume-Uni, Alltron AG en Suisse et FF Service SRLS en Italie. Son réseau européen de près de 450 mainteneurs et revendeurs actifs pourra également s’approvisionner en direct auprès du grossiste. Les produits sont déjà disponibles chez Dexxon et le seront d’ici à la fin du mois chez Ingram Micro.

Chronologie d’une faillite

La première alerte est venue d'Allemagne. En novembre 2024, Tandberg Data GmbH, la filiale européenne de la marque, basée à Dortmund, se place en procédure d'insolvabilité. En janvier 2025, elle est liquidée par décision du tribunal de Dortmund mettant fin à plus de vingt ans d'activité en Europe. Le 20 février 2025, une lettre adressée aux clients et partenaires annonce la cessation immédiate des ventes, des expéditions et des services. Les commandes en cours sont annulées, les sites web cessent d'être mis à jour. Pour beaucoup de revendeurs, c'est la stupeur : aucune communication publique n'accompagne cette annonce. Les distributeurs se ruent sur les dernières cartouches et lecteurs RDX encore disponibles. Fin mai 2025, IBM, principal fournisseur OEM de la marque, tire les conséquences de cette cessation inopinée d'activité en retirant de son catalogue l'ensemble des produits RDX référencés chez Overland-Tandberg. En juin 2025 : le dépôt de bilan d'Overland Storage Inc. est enregistré au tribunal fédéral des faillites de Californie, achevant officiellement l'histoire de l'entreprise, née du rapprochement d'Overland Storage et de Tandberg Data en 2014

Sur la photo : Damien Thiaudière, PDG de Tandberg Data Europe et Tanguy Bérard, DG.