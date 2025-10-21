L’éditeur Jamespot de solutions collaboratives en mode SaaS acquiert une nouvelle jeune pousse française : Safebrain. Fondée en 2023 par Philippe Lemaire, la start-up propose des assistants GenAI privés, sécurisés et souverains pour les entreprises. Elle utilise « tous les modèles d’IA existants en toute sécurité, sans risque de fuite de données », en s’appuyant sur l’anonymisation et le filtrage des requêtes. L’hébergement de ces agents conversationnels est assuré chez Outscale, la filiale de Dassault Systems qualifiée SecNumCloud.

« SafeBrain, c’est un peu le “ChatGPT souverain” : des agents d’IA sur mesure, sécurisés, collaboratifs et surtout, maîtrisés par l’entreprise », assure Alain Garnier (cf. photo), directeur général et co-fondateur de Jamespot, dans un post LinkedIN. « Une brique essentielle pour construire une IA au service du collectif, pas en surplomb de l’humain ».

SafeBrain revendique une équipe d’un peu moins de 10 personnes pour servir plus de 50 clients, dont de grandes entreprises, ESN et banques. Cette équipe va rejoindre la cinquantaine de collaborateur·rice·s de Jamespot.

La solution de SafeBrain sera intégrée au portefeuille de solutions collaboratives de Jamespot, avec une équipe commerciale dédiée.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Cheops Technology : «Le marché Cloud de la santé va exploser»
Pour emporter l’appel d’offre lancé par le 3eme opérateur privé de santé en France, Cheops Technology a obtenu l’agrément ministériel sur la garantie de protection des données personnelles et adapté son offre générique de cloud...

Le cloud Numergy pourra supporter un million de VM à l’horizon 2015-2016
Patrick Debus-Pesquet, le directeur technique de Numergy, explique au MagIT comment l’opérateur entend déployer ses ailes dans le cloud. L’architecture va évoluer pour englober un nuage OpenStack et fournir un support multi-hyperviseur....

Etat des lieux de l’Open Source
L’Open Source se fait discret ces derniers temps laissant la place à des sujets tels que le cloud, le mobile, les réseaux sociaux, l’analytics et pourtant il est le moteur des plus grands projets logiciels...

Mike Olson, CEO de Cloudera : ne pas tirer profit d’Hadoop deviendra un désavantage concurrentiel
À l’occasion de l’IT Press tour en Californie, LeMagIT a pu rencontrer Michael Olson, le CEO de Cloudera. Tour d’horizon du marché du Big Data, sur des ambitions de Cloudera et sur le monde Hadoop....

AgentKit : OpenAI lance la bataille des SDK agentiques
OpenAI veut sortir les agents IA des labos et autres PoCs. Lors de son Dev Day 2025, la startup a dévoilé son « AgentKit » qui mise sur la vitesse, la simplicité et l’intégration totale...