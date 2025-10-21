L’éditeur Jamespot de solutions collaboratives en mode SaaS acquiert une nouvelle jeune pousse française : Safebrain. Fondée en 2023 par Philippe Lemaire, la start-up propose des assistants GenAI privés, sécurisés et souverains pour les entreprises. Elle utilise « tous les modèles d’IA existants en toute sécurité, sans risque de fuite de données », en s’appuyant sur l’anonymisation et le filtrage des requêtes. L’hébergement de ces agents conversationnels est assuré chez Outscale, la filiale de Dassault Systems qualifiée SecNumCloud.

« SafeBrain, c’est un peu le “ChatGPT souverain” : des agents d’IA sur mesure, sécurisés, collaboratifs et surtout, maîtrisés par l’entreprise », assure Alain Garnier (cf. photo), directeur général et co-fondateur de Jamespot, dans un post LinkedIN. « Une brique essentielle pour construire une IA au service du collectif, pas en surplomb de l’humain ».

SafeBrain revendique une équipe d’un peu moins de 10 personnes pour servir plus de 50 clients, dont de grandes entreprises, ESN et banques. Cette équipe va rejoindre la cinquantaine de collaborateur·rice·s de Jamespot.

La solution de SafeBrain sera intégrée au portefeuille de solutions collaboratives de Jamespot, avec une équipe commerciale dédiée.