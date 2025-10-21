Née en 2023 d’un spin-off de l’Inria, la startup Probabl vient de boucler une levée de fonds de 13 millions d’euros. L’opération a été menée par Serena et Capital Fund Management (CFM), avec la participation de Mozilla Ventures et du dispositif French Tech Souveraineté géré par Bpifrance. Cette opération porte le financement d’amorçage total à 18,5 millions d’euros.

Probabl est la société éditrice de scikit‑learn, la bibliothèque open source d’apprentissage automatique (machine learning) la plus utilisée au monde, avec plus de 2,5 milliards de téléchargements. Avec cet ancrage fort dans le monde de la science des données, la startup veut désormais structurer une offre commerciale pour apporter aux entreprises un cadre fiable, traçable et reproductible pour leurs modèles d’intelligence artificielle.

« Cette levée nous donne la puissance nécessaire pour projeter Probabl à l’échelle internationale. Nous construisons une force unique dans l’open source pour aider les entreprises à véritablement s’approprier leur data science », a déclaré Yann Lechelle, co-fondateur et CEO de Probabl, et ex-CEO de Scaleway.

« La dynamique de Probabl, aux côtés duquel Inria est engagé depuis le début, se poursuit avec une vraie ambition européenne et internationale », complète Bruno Sportisse, PDG de l’Inria. « Elle illustre la vitalité de notre écosystème public et privé de l’IA, que la stratégie nationale en IA renforce depuis 2018, avec des outils innovants de politique publique et de nouvelles formes de partenariats public/privé. »