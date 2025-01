Hardis Group ajoute une nouvelle corde à son arc. En plus de ses trois métiers que sont les services, l’édition de logiciels pour la logistique et l’intégration Salesforce, l’ESN iséroise vient de créer une business unit dédiée à la cybersécurité. Placée sous la direction de Yannick Parrain (photo), elle démarre ses activités avec une équipe d’une trentaine de collaborateurs.

Hardis Group a débuté ses activités dans le domaine de la cybersécurité en proposant à partir de 2018 une offre de services managés grâce à son SOC basé en France. Un portefeuille qui s’est étoffé et que la nouvelle unité commerciale va structurer autour de trois axes : prestations d’audit et conseil (diagnostic, feuilles de route stratégiques, gouvernance), pôle d’expertise (conception d’architecture, pilotage et déploiement des solutions) et services managés (EDR managé, gestion des vulnérabilités, SOC managé).

« Ce projet ambitieux s’est construit, depuis des années, avec de solides expertises sur des solutions technologiques comme le SASE, SIEM, EDR, XDR, MDR, SOAR et bien d’autres encore », commente Yannick Parrain sur sa page LinkedIn. « Nous restons fidèles à notre sens de l’innovation en promouvant par exemple l’utilisation de Deepfakes comme méthode de sensibilisation ainsi qu’en nous positionnant dès à présent sur l’étude des moyens de sécurisation des architectures IA avec toujours le même objectif : Assurer une meilleure résilience face aux menaces existantes et émergentes. »

« Nous comptons recruter plusieurs dizaines de spécialistes et n’excluons pas de réaliser une croissance externe dans ce domaine », déclare Nicolas Odet, président d’Hardis Group dans un communiqué. Un nouveau levier de développement donc pour le groupe, qui compte 1.700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 190 M€ sur son dernier exercice.