La filiale cybersécurité de l’opérateur étatsunien AT&T, LevelBlue, acquiert Cybereason, société spécialisée dans la détection et réponse étendues (XDR). Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées.

Ces trois dernières années, Cybereason a été en mauvaise posture financière. Elle a initié plusieurs vagues de licenciements depuis 2022. Sa fusion annoncée avec TrustWave en novembre dernier a été abandonnée en mars. LevelBlue a finalement racheté TrustWave quelques mois plus tard, et Cybereason à présent.

C’est donc la fin discrète d’une licorne autrefois florissante de la cybersécurité, valorisée à plus de 3 milliards de dollars en 2021. Fondée en 2012 en Israël par Lior Div, Yonatan Striem-Amit et Yossi Naar, Cybereason a levé un total de 955 millions de dollars de fonds. La société avait un temps envisagé une introduction en bourse. Elle avait jusqu’à récemment un double siège social, à Tel Aviv et à Boston. Elle est désormais basée à La Jolla, en Californie.

Dans le cadre de l’acquisition, SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 et Liberty Strategic Capital deviendront investisseurs dans LevelBlue. Steven Mnuchin, fondateur de Liberty Strategic Capital et ancien ministre de Donald Trump, rejoindra le conseil d’administration de LevelBlue. Les deux sociétés continueront de fonctionner de manière indépendante jusqu’à la conclusion de la transaction.