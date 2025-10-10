Sous l’impulsion d’Olivier Borde, consultant indépendant spécialisé dans le conseil en achats IT (photo), un collectif de consultants, de DSI et de dirigeants d’ESN, regroupés sous la bannière QUALI4IT, vient de mettre en ligne un référentiel permettant aux directions des systèmes d’information d’évaluer la qualité des ESN. Ce nouvel outil propose une méthode structurée pour évaluer la maturité organisationnelle, humaine et contractuelle des prestataires de services numériques.

Fort de vingt-cinq ans d’expérience dans le sourcing IT Olivier Borde est parti d’un constat récurrent : « Nous sommes confrontés à des difficultés dans les relations entre ESN et DSI. Les clients peinent à comprendre comment les ESN fidélisent leurs talents, innovent, pilotent leur qualité… » Selon lui, la relation client-ESN reste souvent cantonnée à la fourniture de profils, sans réelle visibilité sur la gouvernance interne, la politique RH ou la stratégie long terme du prestataire.

Ce référentiel s’articule autour de six grands axes d’évaluation (gouvernance et vision stratégique ; delivery et processus contractuels ; compétences et gestion des ressources humaines ; innovation et amélioration continue ; éthique, conformité et responsabilité ; engagement humain et culture d’entreprise), qui se déclinent en 53 indicateurs.

Il est fourni en open source, afin de permettre aux utilisateurs de l’enrichir librement et qu’il puisse être adopté par le plus grand nombre. L’ambition d’Olivier Borde est de faire en sorte que ce référentiel devienne un outil de diagnostic commun, utilisé aussi bien par les ESN en autoévaluation, que par leurs clients pour construire leur grille d’exigences contractuelles et leurs supports d’audit dans le cadre de leurs procédures de référencements. L’idée est de permettre aux ESN d’identifier leurs axes d’amélioration et de mieux impliquer leurs collaborateurs.

Un mois après sa mise en ligne, une dizaine d’ESN se sont déjà autoévaluées, selon Olivier Borde.