Wallix avait déjà publié en juillet dernier un chiffre d’affaires de 18 M€ pour son premier semestre 2025, en hausse de 18,9% sur un an. Le spécialiste français de gestion des identités et des accès complète la publication avec de nouveaux chiffres qui confirment la poursuite de sa trajectoire vers une croissance rentable.

Grâce à la croissance du volume d’affaires (+2,9 M€) et une baise des coûts d’exploitation (-0,9 M€), l’Ebitda devient positif de 0,6 M€ au premier semestre, à comparer à -3,6 M€ un an plus tôt.  Le résultat d’exploitation est également en amélioration à -2,9 M€ contre -6,2 M€ au premier semestre 2024. Ce qui permet à l’éditeur de réduire ses pertes, avec un résultat net de -3 ,1 M€ contre -5,5 M€ un an plus tôt.

Avec une trésorerie brute de 9,4 M€ et une dette financière brute de 8,1 M€ à fin juin, la société dispose d’une assise financière solide pour poursuivre le développement de son offre, qui était déjà certifiée en France par l’Anssi et l’est désormais également en Allemagne par le BSI. Un atout pour s’imposer auprès de clients européens à la recherche de solutions souveraines et répondant aux standards de sécurité les plus exigeants.

« Nous disposons des atouts nécessaires pour continuer notre dynamique de croissance vertueuse, et nous réaffirmons avec confiance l’objectif de résultat d’exploitation positif pour l’exercice en cours », commente dans un communiqué Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix (photo). De quoi augurer d’une performance encore plus solide au second semestre.

