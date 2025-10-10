Le spécialiste de la sécurité des identités CyberArk, renforce sa présence dans la région Méditerranée avec la nomination de Nicolas Combaret au poste de vice-président pour la région et d’Anne Gueneret en tant que directrice commerciale France, Suisse et Allemagne. Cette double nomination illustre la volonté de l’entreprise d’intensifier ses investissements dans cette zone stratégique. Elle intervient après le rachat de la société d’origine israélienne cet été par Palo Alto Networks pour 25 milliards de dollars.

Nicolas Combaret compte plus de trois décennies d’expérience dans le secteur IT, acquises notamment chez IBM, Veritas/Symantec, Automic, Commvault et Rubrik. Avant de rejoindre CyberArk, il pilotait les activités de Forcepoint pour l’Europe du Sud. Basé à Paris, il dirigera désormais les opérations de l’éditeur sur un vaste périmètre couvrant la France, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, Israël, les Balkans et la région adriatique.

Anne Gueneret, pour sa part, prend la direction des activités France, Suisse et Allemagne. Forte de 25 ans de carrière chez Splunk, Hewlett Packard Enterprise et plus récemment Snowflake, elle aura pour mission de développer la base clients de CyberArk, renforcer la satisfaction client et dynamiser les partenariats régionaux. Elle reporte à Nicolas Combaret.

Selon CyberArk, l’adoption de l’IA introduit de nouvelles menaces : identités machines mal gérées, comptes cloud sur-autorisés ou attaques deepfake.

« Le recours aux défenses traditionnelles de type périmétrique n’est plus suffisant compte tenu du risque persistant lié à la mauvaise sécurisation des identités humaines et non humaines, qui restent la cible principale de la grande majorité des cyberattaques. C’est pourquoi nous redoublons d’efforts pour aider nos clients à adopter des contrôles pilotés par l’IA, renforcer la gestion des privilèges et sécuriser les identités dans tous les environnements », déclare Rich Turner, Président EMEA de CyberArk.

