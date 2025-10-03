Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, annonce la promotion de Judson Althoff au poste de co-PDG, pour pouvoir se concentrer davantage sur l’innovation technologique. Il prévoit de passer plus de temps avec les responsables de l’ingénierie pour avancer sur la construction de centres de données, l’architecture systèmes, l’IA et les nouveaux produits.

Chez Microsoft depuis 2013, Judson Althoff était auparavant directeur des ventes de la firme de Redmond depuis neuf ans. En tant que nouveau co-PDG, il chapeautera désormais les ventes, le marketing et l’opérationnel de Microsoft. Sa nouvelle équipe sera composée de responsables de l’ingénierie, des ventes, du marketing, des opérations et de la finance. Le directeur marketing de Microsoft, Takeshi Numoto, lui rendra désormais compte, tout en continuant de rendre compte à Satya Nadella sur les modèles économiques, la planification, le marketing grand public, la marque et la communication de l’entreprise. De même, la directrice des opérations, Carolina Dybeck Happe, rendra également compte à Judson Althoff tout en continuant de rendre compte à Satya Nadella.

« En intégrant les opérations dans l’activité commerciale, nous pouvons renforcer la boucle de rétroaction entre les besoins des clients et la manière dont nous leur fournissons nos services et leur apportons notre soutien », déclare Satya Nadella dans un post de blog, dont le contenu a déjà été partagé en interne avec les effectifs du groupe.