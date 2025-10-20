L’entreprise Synetis, spécialisée en services numériques dans la cybersécurité, obtient le niveau LPM (Loi de Programmation Militaire) de la qualification PASSI (Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) délivrée par l’Anssi (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

Le référentiel d’exigences pour la qualification couvre cinq portées : architecture, configuration, code source, test d’intrusion, organisationnel & physique.

Synetis précise dans un communiqué que la distinction PASSI LPM représente le plus haut niveau de reconnaissance en matière de prestation d’audit de cybersécurité en France : « Elle est délivrée après un processus rigoureux d’évaluation des compétences, de la méthodologie et de l’indépendance des prestataires ».

Cofondé en 2010 par Eric Derouet et Rémi Fournier, le pure-player français de la cybersécurité Synetis revendique près de 400 collaborateur·rice·s et plus de 600 clients dans le monde, pour un objectif de 66 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Implanté à Paris et Rennes, présent à Toulouse et Marseille, Synetis intervient dans cinq domaines spécifiques : l’audit de sécurité, le CERT, la GRC (Gouvernance, Risques et Conformité), l’identité numérique et la sécurité opérationnelle.