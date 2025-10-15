Telehouse France a annoncé la nomination de Julien Durain au poste de Directeur Général Adjoint à compter d’octobre 2025. Il supervisera l’ensemble des opérations de la filiale française du groupe, qui compte 120 collaborateurs. Telehouse est un acteur majeur européen de l’hébergement et de la colocation en centre de données, filiale de l’opérateur télécom japonais KDDI.

Julien Durain possède une solide expérience dans le domaine des infrastructures, avec une carrière débutée en 1998 comme technicien chez Elyo sur le datacenter de BNP Paribas. Entré chez Telehouse en 2012 comme Responsable Sécurité et Infrastructure, il a gravi les échelons jusqu’à diriger les infrastructures et opérations depuis 2021. Ses précédentes responsabilités l’ont amené à superviser des projets majeurs tels que l’inauguration du campus Telehouse 3 Paris Magny.

Cette évolution de la gouvernance s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour Telehouse France qui va lancer sur les prochaines années de nombreux projets structurants. Au côté du directeur général Sami Slim, Julien Durain supervisera les projets de transformation tels que l’adaptation des infrastructures aux besoins de l’intelligence artificielle, l’amélioration des capacités d’interconnexion, ainsi que les réponses sur les enjeux de durabilité et décarbonation des datacenters.