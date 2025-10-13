Après avoir signé avec Nvidia et AMD, OpenAI a officialisé lundi un nouveau contrat de fourniture de puces d’IA avec le géant des semi-conducteurs Broadcom. Selon l’accord, les deux entreprises développeront et déploieront ensemble des accélérateurs d’IA personnalisé pour une capacité totale de 10 gigawatts.

OpenAI se chargera de concevoir les accélérateurs et systèmes optimisés pour ses modèles, déléguant à Broadcom le développement et l’intégration, notamment sur la composante Ethernet et réseau. Le déploiement doit débuter au second semestre 2026 pour s’achever fin 2029.

Avec ce nouveau partenariat, OpenAI renforce la sécurisation de son approvisionnement en puces d’IA en le diversifiant auprès de trois des plus grands fournisseurs. Les accords déjà passés avec Nvidia et AMD prévoient respectivement le déploiement de capacités de 10 GW et 4 GW.

« Collaborer avec Broadcom est une étape cruciale pour bâtir l’infrastructure nécessaire afin de libérer le potentiel de l’intelligence artificielle et offrir des bénéfices concrets aux individus et entreprises », a déclaré le PDG d’OpenAI Sam Altman. Il a également indiqué que les capacités installées d’OpenAI étaient actuellement « d’un peu plus de deux gigawatts » et passeraient à 30 gigawatts grâce aux accords.

Outre l’extension des capacités, OpenAI va pouvoir disposer de puces spécialement adaptées à ses besoins. La société suit l’exemple des trois grands hyperscalers AWS, Microsoft et Google Cloud, qui ont tous développé leurs propres accélérateurs maison.

« En construisant nos propres puces, nous pouvons intégrer directement au matériel les connaissances acquises lors de la création de modèles, ce qui génère des performances et une intelligence inégalées », a déclaré le président d’OpenAI Greg Brockman.

OpenAI et Broadcom n’ont fourni aucun chiffre sur la valeur de leur contrat. La semaine dernière, Lisa Su, la PDG d’AMD avait estimé à plus de 100 milliards, les revenus attendus du partenariat avec OpenAI. Après l’accord entre Nvidia et OpenAI le mois dernier, les analystes avaient estimé que chaque gigawatt déployé dans les data centers représentait des dépenses d’environ 50 milliards de dollars.

Invités sur CNBC, les dirigeants de Broadcom ont tenu à préciser qu’OpenAI n’était pas le client mystère de 10 milliards de dollars, évoqué lors des résultats trimestriels de septembre.  Une cerise sur le gâteau pour leurs actionnaires. L’action Broadcom progressait de prés de 10% lundi en début de séance.

