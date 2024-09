Le Lyonnais Groupe SRA annonce une prise de participation majoritaire dans l’Aindinois Hexagram, sa dixième acquisition en 5 ans. Alors qu’il est spécialisé dans l’intégration de logiciels de gestion – il est l’un des premiers partenaires Sage en France – Groupe SRA jette cette fois son dévolu sur une entreprise exclusivement tournée vers la distribution et les services d’infrastructures.

Société de près de 20 personnes, réalisant 5 M€ de chiffre d’affaires annuel sur une base de 120 clients, Hexagram fournit, installe, maintient et infogère toutes les couches basses d’un système d’information (serveurs, stockage, postes de travail, équipements réseaux, solutions de cybersécurité…). Depuis quelques années, l’entreprise s’est diversifiée dans les services hébergées avec tout un catalogue d’offres (infrastructure, sauvegarde, messagerie…) « sous forme de service ».

C’est précisément cette expertise qui intéresse Groupe SRA, soucieux d’internaliser ses activités hébergement sécurisé. « L’idée est de proposer aux plus de 2.000 clients du groupe un package de solutions hébergées dans les infrastructures cloud maison, expose Nicolas Nabhan, directeur du Groupe SRA. C’est la promesse d’une vision globale de leur SI combinant couches basses et couches logicielles, gage d’une meilleure performance ».

La douzaine d’experts techniques infrastructures d’Hexagram va donc venir en renfort de la dizaine d’experts de SRA (logés dans sa filiale bordelaise Défis SRA) pour se mettre au service de l’ensemble du groupe et de ses clients. La gouvernance de l’entreprise devrait toutefois rester inchangée, l’entreprise poursuivant son existence légale et continuant d’être pilotée par Emmanuel Jullien (DG) et Denis Kalifa (directeur commercial).

Avec cette acquisition – finalisée le 25 juillet dernier – Groupe SRA porte son chiffre d’affaires annuel cumulé à 46 M€ et son effectif à 330 salariés. Il espère franchir le cap des 50 M€ de chiffre d’affaires en 2025 en organique. En effet, après cette acquisition, Groupe SRA compte marquer une pause dans sa politique de croissance externe.

Légende photo : L’équipe d’Hexagram et du Groupe SRA