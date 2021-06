Alain Weill quitte ses fonctions de PDG d’Altice Media et de SFR le 1er juillet 2021. Grégory Rabuel, l’actuel directeur général de SFR, prend les fonctions de PDG d’Altice France et de SFR tandis qu’Arthur Dreyfuss devient PDG d’Altice Média et Secrétaire général d’Altice France-SFR.

« Je reste d’ailleurs encore associé au groupe Altice, qui est actionnaire de L’Express, que je m’attelle à relancer », précise Alain Weill dans un communiqué.

La nouvelle direction aura du grain à moudre. En effet, SFR est actuellement confronté à des négociations tendues suite à l’annonce d’un important plan social annoncé en mars. Ce plan concernerait 1.700 personnes, soit 17% des effectifs, selon la direction de l’opérateur télécom mais ces chiffres sont contestés par les syndicats (CFDT, Unsa et CFTC) qui déclarent qu’en réalité 2.000 postes sont affectés, c’est-à-dire 20% des effectifs. De fait, ces derniers ont annoncé lundi dernier vouloir cesser les négociations avec la direction. Une grève a eu lieu jeudi et plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant le siège d’Altice France (Paris 15ème) pour dénoncer la coupe à venir.

La direction justifie le plan social en invoquant la pandémie de covid-19 qui aurait entrainé une baisse de 30% de la fréquentation des magasins physiques de SFR. En retour, la CFDT fait remarquer que, malgré la crise, le chiffre d’affaires a augmenté de 2,4% et l’Ebitda a progressé de 3%.

Rappelons qu’il s’agit de la troisième compression d’effectif chez SFR depuis 2012.