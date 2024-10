Avec un investissement de 2,7 Md$, Google obtient une licence sur les technologie et modèles d’IA de la startup Character.AI et surtout fait rentrer au bercail ses talentueux fondateurs. Ironie de l’histoire, Noam Shazeer et Daniel De Freitas, co-fondateurs de Character.AI, avaient quitté la firme de Mountain View en 2022 parce qu’elle s’était opposée à la publication d’un de leur chatbot.

Immédiatement après, ils avaient lancé avec succès leur plateforme de chatbots proposant des « personnalités » simulant des conversations avec des célébrités, des personnages historiques ou fictifs. La startup avait atteint une valorisation de 1 Md$ après une levée de 150 M$ en mars 2023 et comptait 20 millions d’utilisateurs actifs par mois au moment de son accord avec Google.

Noam Shazeer et Daniel De Freitas ont rejoint en aout l’équipe de recherche Deepmind de Google, ainsi que 20% du personnel de la startup. Avec le financement de Google, le reste des équipes a pu racheter les parts des investisseurs et restructurer la startup sur un modèle de coopérative. Character.AI a également annoncé qu’elle renonçait au développement trop couteux des grands modèles de langage pour se concentrer sur la commercialisation de sa plateforme de chatbots.

Un tel accord n’a pas manqué d’être rapproché des précédents investissements des géants technologiques dans les startups d’IA. Les partenariats à plusieurs milliards de dollars noués entre Microsoft et OpenAI, Amazon et Anthropique, Google et Anthropique et plus récemment entre Microsoft et Inflection ont suscité des inquiétudes des régulateurs sur de possibles prises de contrôle ou fusions déguisées. Au risque de voir toute concurrence étouffée au profit des Big Tech.