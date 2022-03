Google Cloud s’apprête à supprimer des dizaines de postes de support dans le cadre d’une réorganisation de son service, a rapporté vendredi dernier Business Insider sur la base de sources internes. Les coupes touchent des ingénieurs des solutions techniques de Google Cloud en Californie, au Texas, à Zurich et en Australie. Les employés concernés ont 60 jours pour trouver de nouveaux postes chez Google ou pourront recevoir des indemnités de départ .

Dans un mail interne, Google Cloud a également informé ses employés qu’il réorganiserait son service d’assistance en quatre équipes autour des activités Google Cloud, Looker, Workspace et celles liées aux fusions et acquisitions (M&A).

Google Cloud a confirmé la réorganisation et reconnu qu’elle visait à faire des économies. Même si son activité a bondi de 45% sur un an au quatrième trimestre de l’exercice 2022, elle enregistrait une perte d’exploitation de 890 millions pour des revenus de 5,5 milliards de dollars.

« Au fur et à mesure que Google Cloud se développe, nous évaluons fréquemment notre approche pour fournir le meilleur service et le meilleur support à nos clients », a déclaré un porte-parole de Google Cloud à nos confrères de CRN. « Les changements annoncés aujourd’hui garantiront que nous avons les bonnes personnes, les bons partenaires et les bons systèmes en place pour répondre aux besoins de nos clients aujourd’hui et à l’avenir », a-t-il ajouté.

Google Cloud a également déclaré vouloir s’appuyer davantage sur ses fournisseurs pour les services de support. La réorganisation pourrait donc ouvrir un champ d’intervention plus large pour les fournisseurs de services gérés et les partenaires de distribution.