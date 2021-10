A l’occasion des Assises de la Sécurité 2021, Glimps et Vade rejoignent le projet de plateforme XDR ouverte et souveraine initié par Sekoia, HarfangLab et Pradeo en septembre dernier. Objectif de l’alliance : faire émerger un écosystème d’éditeurs souverains dans le domaine de la cybersécurité et apporter une réponse adaptée aux prestataires de services qui produisent des SOC (centres opérationnels de sécurité).

Le principe est simple. Chaque acteur met à disposition sa technologie au sein d’une interface unifiée. Les responsables de sécurité peuvent composer une offre sur mesure parmi les 5 fonctionnalités complémentaires suivantes : la plateforme SIEM de renseignement et de contexte de Sekoia, la solution de détection des menaces et réponse (EDR) sur ordinateurs et serveurs de HarfangLab, la protection des smartphones de Pradeo, l’analyse de malwares de Glimps, la détection des menaces et réponse (EDR) dans les messageries électroniques de Vade.

Selon Cyrille Vignon, le CEO de Glimps, « l’Open XDR Platform vient répondre aujourd’hui aux besoins concrets des utilisateurs à la recherche d’une protection 360° et souveraine. »

« La complexité des attaques cyber augmente sans cesse ; elle est souvent répartie sur plusieurs vecteurs simultanément. Leur détection et remédiation nécessite une intelligence croisée entre les différents constituants du système de sécurité », ajoute Georges Lotigier, le CEO de Vade. « Open XDR Platform est une initiative qui permet aux entreprises et aux MSSP de rester maître avec une solution ouverte, composée de « best-of-breed », tout en bénéficiant de cette intelligence croisée. C’est donc une évolution nécessaire. »