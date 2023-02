La jeune pousse française spécialisée dans les solutions de détection de cyberattaques annonce avoir enregistré en 2022 sa meilleure performance depuis sa création en 2015.

L’année dernière, ses revenus ont ainsi cru de 45%, à environ 22 M€ (estimation Channelnews). Une croissance tirée par la reconnaissance de son produit Trackwatch sur le marché des solutions cyber souveraines et l’arrivée de sa solution NDR (network detection and response ou détection et réponse à incident sur le réseau) AionIQ qui a représenté 15% de ses revenus sur l’année.

Dans le même temps, son écosystème partenaires s’est notablement étoffé avec le recrutement de sept nouveaux partenaires (Synetis, Duonyx, Antemeta, I-Tracing, Advens, Spie et SFR) venant s’ajouter aux huit partenaires existants (Orange Cyber Défense, Capgemini, Sopra, Airbus, Atos, Thalès, SCC et ITNI).

La disponibilité de sa solution NDR AionIQ en juin 2022 a changé la donne. Alors que son produit historique Trackwatch, qualifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) en 2019, le cantonnait au marché français des OIV (opérateurs d’importance vitale), AionIQ lui a ouvert l’international et le marché des entreprises françaises non tenues d’être en conformité avec la loi de programmation militaire (LPM).