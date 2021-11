Après Glimps et Vade le mois dernier, Gatewatcher rejoint à son tour l’initiative de plateforme ouverte et souveraine Open XDR Platform lancée en septembre par HarfangLab, Pradeo et Sekoia. L’éditeur français y ajoute sa récente solution Aioniq de détection et de réponses aux menaces réseaux (ou NDR pour Network Detection & Response), la fameuse sixième brique du graphe présenté à l’occasion des Assises de la Sécurité 2021 (cf. illustration).

Pour rappel, l’objectif de l’alliance Open XDR Platform est de faire émerger un écosystème d’éditeurs souverains dans le domaine de la cybersécurité et d’apporter une réponse adaptée aux prestataires de services qui produisent des centres opérationnels de sécurité.

Au-delà de la nouvelle solution Aioniq, les autres partenaires éditeurs proposent les cinq briques suivantes : la plateforme SIEM de renseignement et de contexte de Sekoia, la solution de détection des menaces et réponse (EDR) sur ordinateurs et serveurs de HarfangLab, la protection des smartphones de Pradeo, l’analyse de malwares de Glimps, la détection des menaces et réponse (EDR) dans les messageries électroniques de Vade.

Le président et co-fondateur de Gatewatcher, Jacques de La Rivière, expose qu’« en rejoignant l’initiative unique d’Open XDR, Gatewatcher et ses partenaires offrent les meilleures solutions permettant aux entreprises et aux MSSP d’obtenir une couverture complète des risques pour une détection et une réponse optimisée. Le partage d’informations avec les autres composants de la plateforme Open XDR permet une capacité de réponse renforcée pour nos clients ».