Gartner révèle ses tendances stratégiques pour 2023 à l’occasion de son IT Symposium.

Sans trop de surprises, le cabinet d’analyses mise tout d’abord sur la sécurisation des systèmes d’information.

« Gartner pense qu’immuniser les systèmes IT permettra de réduire jusqu’à 80% les temps d’arrêt et cela favorisera la croissance des revenus », déclare David Groombridge, vice-président et analyste chez Gartner, dans un communiqué.

Le cabinet conseille également de s’orienter vers « l’observabilité appliquée », c’est-à-dire d’adapter les méthodes de supervision et d’optimisation IT « à l’ensemble de l’entreprise ».

Il présente aussi le concept d’AI TRISM, concernant la gestion de la confiance, des risques et de la sécurité dans les systèmes d’intelligence artificielle. Ceci afin de « réduire les risques, favoriser l’acceptation des systèmes d’IA et en tirer des bénéfices ».

Par ailleurs, Gartner observe l’émergence de clouds verticaux offrant une combinaison de solutions IaaS, PaaS et SaaS, l’usage concomitant de diverses technologies sans fil (WiFi, LTE (4G et 5G), LoRaWAN, BLE, Zigbee, Enocean), l’émergence de ‘superapps’ – des applications rassemblant un écosystème de partenaires avec lesquels les éditeur·rice·s partagent les données des utilisateur·rice·s – et de « l’Intelligence Artificielle adaptative » pour aider les systèmes d’apprentissage automatique à surmonter les difficultés.

Enfin, Gartner conclut avec le plus important : l’application des principes ESG (les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) : « Les technologies durables sont la clé pour réduire les émissions et optimiser vos activités », prévient David Groombridge.