Frédéric Claret, actuel Directeur général de Fujitsu Suisse, prend également la responsabilité de la filiale française. Il succède à Karine Garcini, qui a quitté l’entreprise après avoir dirigé la filiale pendant trois ans. Dans son nouveau rôle, Frédéric Claret a pour mission de poursuivre la croissance de Fujitsu sur le marché français, notamment dans les secteurs du Retail et de l’Industrie. Il reporte à João Domingos, COO (Chief Operation Officer) de Fujitsu Europe.

Frédéric Claret a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur IT. Il a rejoint Fujitsu France en 2015 comme directeur avant-vente. Il a été promu directeur avant-vente Europe de l’Ouest en 2018 et directeur général de Fujitsu en Suisse en avril 2024. Après un début de carrière chez PwC, il a travaillé 17 ans chez HPE France où il a occupé différentes fonctions de direction (finance, vente et avant-vente), notamment dans la division Services. Âgé de 54 ans, Frédéric Claret est diplômé d’un MBA de l’ESSEC Business School.

La filiale France de Fujitsu évolue dans plusieurs domaines de l’IT, y compris les terminaux, les centres de données et le HPC (High Performance Computing). Elle emploie près de 300 personnes qui travaillent en collaboration avec les 1.500 collaborateurs des centres de services de Fujitsu en Europe.