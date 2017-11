C’est un marché qui se porte à merveille, merci pour lui. Le marché des services d’agences et de conseil en stratégie digitale devrait atteindre cette année 16,9 milliards d’euros dans la zone EMEA a calculé IDC France, qui fournit les chiffres clés du secteur. Bénéficiant d’une croissance annuelle moyenne de 21,5%, il devrait frôler le cap des 37 milliards d’euros (36,9 milliards d’euros très exactement).

En 2017 les dépenses se répartiront en produits et services digitaux (36%), engagement client et stratégie de marque (21%) et opération digitales (43% des dépenses).

Après avoir mené son enquête la filiale française d’IDC a défini les priorités des entreprises en matière d’investissements. La gestion de la marque arrive en tête avec 47% des entreprises concernées, devant la stratégie d’entreprise (39%) les systèmes d’information (31%), les fusions/acquisitions et portefeuille d’activités (26%) et, last but not least, le service client (24%).

Les compétences les plus attendues par les entreprises sont dans l’ordre, la cartographie de l’expérience utilisateur (UX), la communication digitale dans les boutiques et la cartographie du parcours client dans l’espace.