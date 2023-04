La start-up Anozr Way reçoit le grand prix du Forum International de la Cybersécurité 2023 tandis que Dust Mobile reçoit le prix du jury et OneKey le prix de la cybersécurité industrielle, à l’occasion de l’événement annuel lillois qui se tient cette semaine. Astran et Filigran sont les deux lauréates ‘coups de cœur’ de cette édition.

Fondée à Cesson-Sévigné en 2019, Anozr Way reproduit la phase de reconnaissance des attaquant·e·s qui permet d’identifier des personnes vulnérables au sein d’une organisation. La jeune pousse a également développé un logiciel de formation pour prévenir les attaques. La société est présidée par Philippe Luc et dirigée par Alban Ondrejeck (également CTO). Elle compte une trentaine de collaborateur·rice·s.

L’opérateur Dust Mobile a été créé en 2017 à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Il regroupe une quinzaine de personnes, dont son directeur Jean-Michel Henrard. Sa carte SIM propriétaire (SMS/voix/data et M2M/IoT) vise à protéger les communications de bout en bout.

Quant à OneKey, c’est une start-up allemande qui entend protéger les objets connectés en effectuant des tests de pénétration via un logiciel en tant que service (SaaS). Fondée en 2020 et dirigée par Jan C. Wendenburg, elle a notamment pour clients Atos, Swisscom et Zyxel.

Coup de cœur 2023, la parisienne Astran (ex-Astrachain) propose depuis 2021 une alternative aux clés de chiffrement pour sécuriser des applications compatibles S3 par API. Yosra Jarraya en est la présidente-fondatrice. La CNIL envisage sa solution comme une mesure supplémentaire adéquate pour garantir une conformité au RGPD.

Enfin, Filigran, co-coup de cœur 2023, a également été créée en 2021. Sa solution contient deux briques open source : OpenCTI, une plateforme d’analyse de la menace, et OpenEx, un module de planification et de simulation de crises. Son président est Samuel Hassine et l’entreprise est installée à Asnières dans les Hauts-de-Seine.