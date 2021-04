Selon Business Insider, les informations personnelles de 533 millions d’utilisateurs de Facebook dans 106 pays ont été divulgués en ligne et gratuitement, samedi dernier, dans un forum de piratage. Parmi les données publiées : des numéros de téléphone, des identifiants Facebook, des noms complets, des lieux, des dates de naissance, des biographies et des adresses email. Près de 20 millions d’utilisateurs français pourraient être concernés.

Le site d’information déclare avoir examiné un échantillon de ces données et vérifié plusieurs enregistrements en faisant correspondre les numéros de téléphone d’utilisateurs Facebook connus avec les identifiants répertoriés dans l’ensemble des données. Ils ont également testé les adresses électroniques de l’ensemble des données avec la fonction de réinitialisation du mot de passe de Facebook. Rappelons que celle-ci peut être utilisée pour révéler partiellement le numéro de téléphone d’un utilisateur. Parmi les 533 millions d’utilisateurs, plus de 32 millions seraient concernés aux Etats-Unis, 11 millions au Royaume-Uni et 6 millions en Inde.

Un porte-parole de Facebook admet que ces données ont fuité en raison d’une vulnérabilité que l’entreprise a corrigée en 2019.

Bien qu’elles datent de quelques années, les données divulguées pourraient s’avérer précieuses pour des cybercriminels, selon Alon Gal, directeur technologique de Hudson Rock, une société spécialisée en cybercriminalité qui a révélé la fuite samedi dernier. Des pirates pourraient tirer parti de ces informations personnelles pour arnaquer les victimes ou usurper leur identité. Selon le spécialiste, près de 20 millions d’utilisateurs français pourraient être concernés.

Alon Gal explique avoir découvert cette fuite de données en janvier dernier lorsqu’un utilisateur du forum de piratage a fait la publicité d’un robot automatisé capable de fournir les numéros de téléphone de centaines de millions d’utilisateurs de Facebook moyennant un certain prix.

Business Insider dit avoir tenté de joindre l’auteur de la fuite via l’application de messagerie Telegram, sans succès.

Ce n’est pas la première fois que des numéros de téléphone d’utilisateurs de Facebook se retrouvent exposés en ligne, loin de là. Régulièrement mise en cause pour sa gestion des données, la société Facebook avait juré de sévir contre le vol massif de données depuis le scandale Cambridge Analytica.