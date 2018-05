Officiellement Cambridge Analytica ferme ses portes, balayée par les répliques du scandale né de son utilisation abusive des données de plus de 86 millions d’utilisateurs de Facebook pour influencer les votes des électeurs américains. « La couverture médiatique de l’affaire a fait fuir presque tous les clients et les fournisseurs de la société », ont annoncé les dirigeants de la société dans un communiqué. Avant de préciser qu’« il n’est plus viable de continuer à opérer l’entreprise [et qu’il n’y a] aucune alternative réaliste à son placement sous administration judiciaire ».

Mais alors que l’entreprise annonce sa mise en faillite ainsi que celle de sa maison mère SCL Elections, entraînant le licenciement de sa centaine de salariés, il est difficile de ne pas rappeler, comme l’avait repéré Businessinsider dès mars dernier, que les dirigeants de SCL Elections et Cambridge Analytica, Julian Wheatland et Alexander Tayler, ont recréé une société spécialisée, comme Cambridge Analytica, dans le traitement de données. Baptisée Emerdata, cette société est financée, comme Cambridge Analytica, par le milliardaire Robert Mercer, ardent soutien de Donald Trump via le comité d’action politique « Make America Number 1 ». À son conseil d’administration, on retrouve également Alexander Nix, le PDG de Cambridge Analytica, suspendu de ses fonctions en mars dernier.