Cinq ans après avoir intégré Matrix42 à son portefeuille, Experis a obtenu cet été le statut Platinum, plus haut niveau de partenariat de l’éditeur. Au passage, il est devenu son premier partenaire sur le marché français en nombre de consultants certifiés, avec une quinzaine de de collaborateurs dédiés. Experis accompagne aujourd’hui près d’une cinquantaine de clients sur l’offre Matrix42, dont une dizaine qu’il a récupérés d’autres intégrateurs, moins outillés que lui.

L’éditeur compte désormais plus de consultants certifiés sur Matrix42 que sur ServiceNow et autant que sur EasyVista, ses deux partenaires historiques dans le domaine de L’ITSM (gestion des services informatique). Une place de choix dans son offre qui résulte d’une couverture fonctionnelle plus large que ses concurrent, Matrix42 se distinguant notamment sur le terrain de la conformité logicielle, l’éditeur ayant fait le choix de combiner sur sa plateforme ITSM, ESM (gestion des services d’entreprise), UEM (gestion unifiée des terminaux) et SAM (gestion des actifs logiciels).

Matrix42 bénéficie également de son origine allemande dans un contexte de sensibilité croissante des clients à la souveraineté numérique et de sa feuille de route ambitieuse en matière d’intelligence artificielle qui ne cible pas seulement l’utilisateur final mais aussi les opérateurs et les administrateurs (avec des fonctions telles que les suggestions automatiques de résolution, la catégorisation dynamique, le self-care intelligent, ou la génération de workflows via prompts…), souligne Anthony Barrau, responsable de la practice ITSM d’Experis (photo).