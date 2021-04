Installé depuis la mi-2016 en France, l’Allemand Matrix42 gagne du terrain en France. Éditeur d’une suite de gestion des espaces de travail numérique, alliant gestion unifiée et sécurité des points de terminaison (UEM), gestion des services informatiques et gestion des actifs logiciels, Matrix42 revendique désormais une centaine de clients en France – parmi lesquels Sayat, Galeries Lafayette, Metro, l’INSERM – et sept partenaires sous contrat. Derniers en date : Infodis (signé en février dernier) et Experis (2020), qui viennent s’ajouter aux historiques Econocom, SCC, Quodagis, DMI et Wise IT Conseil.