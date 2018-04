Dans un contexte de forte croissance des marchés de l’IT, de la Business Intelligence et de la cybersécurité, Proservia et Experis IT, deux marques de ManpowerGroup spécialisées dans les solutions IT et télécoms, vont recruter respectivement 1.050 et 150 collaborateurs en 2018.

Proservia, spécialiste du support aux utilisateurs, des infrastructures et de la digital workplace, et Experis IT représentée par une communauté d’experts des nouvelles technologies (AMOA, architecture, Big Data, cybersécurité, développement, ITSM1 ) recherchent notamment, partout en France des spécialistes systèmes et réseaux, ainsi que des consultants BI, cybersécurité, ITSM et développement.

En parallèle, Proservia et Experis IT développent activement leur force commerciale grâce au recrutement de nouveaux talents. Leur mission : promouvoir l’ensemble du savoir-faire de ces deux marques, en matière de management des infrastructures et d’expertise « end-user ». « Cette montée en puissance, à la fois technique et commerciale, favorise notre développement dans un contexte où certains profils très demandés par nos clients sont rares et très prisés, notamment dans le développement logiciel et la sécurité informatique », explique dans un communiqué Jean-François Guyomar, directeur général de Proservia et Experis IT en France. « Cela nous permettra de déployer plus largement notre expertise et notre forte capacité d’innovation, complétant ainsi l’accompagnement global que ManpowerGroup apporte à ses clients dans leurs défis de transformation. Tout en accompagnant nos collaborateurs afin de leur garantir un haut niveau d’employabilité ».