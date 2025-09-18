Plus de la moitié des entreprises de la tech envisageraient une réorganisation ou un changement de leur modèle opérationnel lié au développement de l’intelligence artificielle (IA), selon une étude du cabinet Source Global Research menée auprès de 150 de ses clients. Source est un institut de recherche londonien sur le conseil en management.

Selon l’étude, l’amélioration de l’infrastructure technologique est le sujet le plus discuté par les clients des secteurs IT et télécommunications, tandis que le secteur des médias se concentrerait sur l’usage des technologies émergentes.

Plus en détails : 60% des acteurs du secteur technologique prévoiraient une restructuration organisationnelle au cours des 18 prochains mois, tandis que 54% chercheraient à modifier leur modèle opérationnel et 60% envisageraient une ou plusieurs fusions-acquisitions.

Pour sa part, l’économiste en chef du fonds d’investissement new-yorkais Apollo Global Management, Torsten Sløk, estime que le terme IA a pris une consonance ‘magique’. Selon lui, les grandes entreprises cotées de l’intelligence artificielle (IA) sont valorisées de façon outrancière à la bourse de Wall Street par rapport à leurs bénéfices réels. « Le marché semble parier sur une révolution IA déjà accomplie, sans tenir compte des incertitudes technologiques, réglementaires ou économiques qui pourraient donner un gros coup de frein au secteur », déclare-t-il. « L’exubérance du marché pourrait précipiter une forte correction si les profits tardent à se concrétiser ».