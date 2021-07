C’est un retour aux sources pour Eric Haddad qui a commencé sa carrière chez Big Blue. Il y ramène 30 ans d’expérience professionnelle, dont neuf au sein de Google Cloud France au poste de Directeur Exécutif et neuf chez Microsoft où il a été Directeur Stratégique des Alliances, entre autres rôles. Auparavant, il a été Directeur des Ventes Indirectes chez Sun Microsystems et Directeur Commercial (secteurs Telecom, Media et High Tech) chez BEA Systems.

Eric Haddad revient dans une entreprise très différente de celle qu’il a quitté 30 ans plus tôt. En dépit des résultats financiers encourageants du groupe, le climat social apparaît délétère au sein de la filiale française du fait d’une réorganisation contestée.

A présent, en tant que ‘VP Stratégie et Accélération de l’écosystème’, comme l’indique son nouvel intitulé de poste sur le réseau social LinkedIN, il a pour mission de développer l’écosystème de partenaires d’IBM France.

Eric Haddad détient un diplôme d’ingénieur de Polytech Orléans et de l’N7 Toulouse. Il a décroché un MBA à l’EM Lyon. En 2006, il a suivi le ‘Management Advanced Executive Program’ à la Kellogg School of Management de Chicago.